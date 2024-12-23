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Никита Варламов

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Никита Варламов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
15-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
12.01.1825
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
отставной унтер-офицер
Дата крещения
13.01.1825
Священнослужители
священник Иоанн Пономарев, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.862, лист: 4
Полная запись МК
Счёт родившихся: 15 муж
Урожд. - Мухорин Афанасий Феодотов
Отец - Мухорин Феодот (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Мухорина (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Никита Варламов, отставной унтер-офицер
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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