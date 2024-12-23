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Соловьева Домна Феодорова

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Соловьева Домна Феодорова
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
05-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
04.01.1825
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
04.01.1825
Священнослужители
священник Иоанн Пономарев, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.862, лист: 4
Полная запись МК
Счёт родившихся: 5 жен
Урожд. - Соловьева Домна Феодорова
Отец - Соловьев Феодор (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Соловьева (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Уренева Марья Михайлова, жена
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Уренев Мирон
Комментарий наборщика
Под №118 есть Ренев Мирон
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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