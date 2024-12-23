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Часкина Парасковья Митрофанова

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Часкина Парасковья Митрофанова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
01-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
01.01.1825
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
дочь
Нас. пункт приписки
завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
01.01.1825
Священнослужители
священник Иоанн Пономарев, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.862, лист: 4
Полная запись МК
Счёт родившихся: 1 жен
Урожд. - Анна Петрова
Отец - Петр Фролов, служитель (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Часкина Парасковья Митрофанова, дочь (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №1, Часкин Митрофан (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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