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Дунаева Марфа Назаров

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Дунаева Марфа Назаров
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
328-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
11.1823
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
вдова
Нас. пункт приписки
д. Емаши, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата смерти
11.1823
Возраст (лет)
90
Причина смерти
старостию
Священнослужители
Исповедывал: священник Агафонов Гавриил; Совершал погребение: священник Агафонов Гавриил
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-33, оп.4, д.97, лист: 239об
Полная запись МК
Счёт умерших: 157 жен
Умерш. - Дунаева Марфа Назаров, вдова (д. Емаши, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной и Ольгой Неволиной

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