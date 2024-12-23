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Потапова Анисья

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Потапова Анисья
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
301-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
09.1823
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
дочь солдатки
Нас. пункт приписки
д. Большой Белокатай, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата смерти
09.1823
Возраст (месяцев)
7
Причина смерти
воспой
Священнослужители
Совершал погребение: священник Агафонов Гавриил
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-33, оп.4, д.97, лист: 239
Полная запись МК
Счёт умерших: 142 жен
Умерш. - Потапова Анисья, дочь солдатки (д. Большой Белокатай, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать умерш. - Потапова Ирина, солдатка (д. Большой Белокатай, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.)
Комментарий наборщика
в метрике: воспой ?
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной и Ольгой Неволиной

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