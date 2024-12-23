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Кобякова Марфа

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Кобякова Марфа
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
296-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
09.1823
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
дочь вдовы
Нас. пункт приписки
д. Устьикинская, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата смерти
09.1823
Возраст (месяцев)
2
Причина смерти
оспой
Священнослужители
Совершал погребение: священник Агафонов Гавриил
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-33, оп.4, д.97, лист: 238об
Полная запись МК
Счёт умерших: 138 жен
Умерш. - Кобякова Марфа, дочь вдовы (д. Устьикинская, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать умерш. - Кобякова Елена, вдова (д. Устьикинская, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной и Ольгой Неволиной

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