Кулбикова Надежда Ларионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКулбикова Надежда Ларионова

Кулбикова Надежда Ларионова

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Кулбикова Надежда Ларионова
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
295-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
09.1823
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
дочь отставного солдата
Нас. пункт приписки
д. Ногуши, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата смерти
09.1823
Возраст (лет)
3
Причина смерти
оспой
Священнослужители
Совершал погребение: священник Агафонов Гавриил
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-33, оп.4, д.97, лист: 238об
Полная запись МК
Счёт умерших: 137 жен
Умерш. - Кулбикова Надежда Ларионова, дочь отставного солдата (д. Ногуши, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.)
Отец умерш. - Кулбиков Ларион (д. Ногуши, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной и Ольгой Неволиной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.