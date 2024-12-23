Кучина Крестина Иванова
Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
- ФИО
- Кучина Крестина Иванова
- Пол
- Ж
- Тип записи
- о смерти
- Номер в справочнике
- 216-с
- Роль персоны
- Умерш.
- Дата события
- 07.1823
- Приход
- Свято-Троицкая ц.
- Губерния прихода
- Оренбургская
- Уезд прихода
- Троицкий
- Место прихода
- Саткинский
- Статус персоны
- дочь
- Дата смерти
- 07.1823
- Возраст (лет)
- 1
- Причина смерти
- младенческой
- Священнослужители
- Совершал погребение: священник Агафонов Гавриил
- Архивный код
- ОГАЧО (Челябинск), ф.И-33, оп.4, д.97, лист: 237об
- Полная запись МК
- Счёт умерших: 103 жен
Умерш. - Кучина Крестина Иванова, дочь
Отец умерш. - Кучин Иван
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- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Неволиной и Ольгой Неволиной
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