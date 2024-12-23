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Аристов Василий Матвеев

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Аристов Василий Матвеев
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
213-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
07.1823
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
сын
Дата смерти
07.1823
Возраст (месяцев)
1
Причина смерти
мытом
Священнослужители
Совершал погребение: священник Агафонов Гавриил
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-33, оп.4, д.97, лист: 237об
Полная запись МК
Счёт умерших: 113 муж
Умерш. - Аристов Василий Матвеев, сын
Отец умерш. - Аристов Матвей
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной и Ольгой Неволиной

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