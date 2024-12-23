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Берсенева Марфа Григорьева

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Берсенева Марфа Григорьева
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
205-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
06.1823
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
дочь
Нас. пункт приписки
д. Ногуши, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата смерти
06.1823
Возраст (месяцев)
10
Причина смерти
воспой
Священнослужители
Совершал погребение: священник Агафонов Гавриил
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-33, оп.4, д.97, лист: 237
Полная запись МК
Счёт умерших: 97 жен
Умерш. - Берсенева Марфа Григорьева, дочь (д. Ногуши, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.)
Отец умерш. - Берсенев Григорий (д. Ногуши, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.)
Комментарий наборщика
оспа
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной и Ольгой Неволиной

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