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Малышев Роман Назаров

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Малышев Роман Назаров
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
192-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
06.1823
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
сын
Дата смерти
06.1823
Возраст (лет)
2
Причина смерти
младенческой
Священнослужители
Совершал погребение: священник Агафонов Гавриил
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-33, оп.4, д.97, лист: 237
Полная запись МК
Счёт умерших: 101 муж
Умерш. - Малышев Роман Назаров, сын
Отец умерш. - Малышев Назар
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной и Ольгой Неволиной

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