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Малышев Трофим

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Малышев Трофим
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
191-с
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
06.1823
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
д. Емаши, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.
Священнослужители
Совершал погребение: священник Агафонов Гавриил
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-33, оп.4, д.97, лист: 237
Полная запись МК
Счёт умерших: 91 жен
Умерш. - Малышева Анна Трофимова, дочь (д. Емаши, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.)
Отец умерш. - Малышев Трофим (д. Емаши, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной и Ольгой Неволиной

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