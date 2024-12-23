Черепанова Дарья Аксентьева
Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
- ФИО
- Черепанова Дарья Аксентьева
- Пол
- Ж
- Тип записи
- о смерти
- Номер в справочнике
- 183-с
- Роль персоны
- Умерш.
- Дата события
- 06.1823
- Приход
- Свято-Троицкая ц.
- Губерния прихода
- Оренбургская
- Уезд прихода
- Троицкий
- Место прихода
- Саткинский
- Статус персоны
- вдова
- Нас. пункт приписки
- д. Емаши, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.
- Дата смерти
- 06.1823
- Возраст (лет)
- 60
- Причина смерти
- старостию
- Священнослужители
- Исповедывал: священник Агафонов Гавриил; Совершал погребение: священник Агафонов Гавриил
- Архивный код
- ОГАЧО (Челябинск), ф.И-33, оп.4, д.97, лист: 237
- Полная запись МК
- Счёт умерших: 86 жен
Умерш. - Черепанова Дарья Аксентьева, вдова (д. Емаши, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.)
- Комментарий наборщика
- в метрике: Окентьева
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- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Неволиной и Ольгой Неволиной
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