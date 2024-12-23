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Щербинин Савва Абрамов

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Щербинин Савва Абрамов
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
155-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
04.1823
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
сын
Нас. пункт приписки
д. Большой Белокатай, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата смерти
04.1823
Возраст (месяцев)
6
Причина смерти
мытом
Священнослужители
Совершал погребение: священник Агафонов Гавриил
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-33, оп.4, д.97, лист: 236
Полная запись МК
Счёт умерших: 81 муж
Умерш. - Щербинин Савва Абрамов, сын (д. Большой Белокатай, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.)
Отец умерш. - Щербинин Абрам (д. Большой Белокатай, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.)
Комментарий наборщика
в метрике: Обрам Щербинин
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной и Ольгой Неволиной

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