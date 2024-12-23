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Бельков Никифор Михеев

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Бельков Никифор Михеев
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
103-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
09.1823
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата смерти
09.1823
Возраст (лет)
45
Причина смерти
чехоткой
Священнослужители
Исповедывал: священник Иоанн Пономарев; Совершал погребение: священник Иоанн Пономарев
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-33, оп.4, д.97, лист: 234об
Полная запись МК
Счёт умерших: 52 муж
Умерш. - Бельков Никифор Михеев (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной и Ольгой Неволиной

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