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Шилова Ирина

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Шилова Ирина
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
99-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
08.1823
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
девица
Дата смерти
08.1823
Возраст (лет)
39
Причина смерти
чехоткой
Священнослужители
Исповедывал: священник Иоанн Пономарев; Совершал погребение: священник Иоанн Пономарев
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-33, оп.4, д.97, лист: 234об
Полная запись МК
Счёт умерших: 50 жен
Умерш. - Шилова Ирина, девица
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной и Ольгой Неволиной

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