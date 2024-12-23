Аистова Марфа Васильева
Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
- ФИО
- Аистова Марфа Васильева
- Пол
- Ж
- Тип записи
- о смерти
- Номер в справочнике
- 07-с
- Роль персоны
- Умерш.
- Дата события
- 01.1823
- Приход
- Свято-Троицкая ц.
- Губерния прихода
- Оренбургская
- Уезд прихода
- Троицкий
- Место прихода
- Саткинский
- Статус персоны
- жена
- Дата смерти
- 01.1823
- Возраст (лет)
- 32
- Причина смерти
- горячкой
- Священнослужители
- Исповедывал: священник Иоанн Пономарев; Совершал погребение: священник Иоанн Пономарев
- Архивный код
- ОГАЧО (Челябинск), ф.И-33, оп.4, д.97, лист: 232об
- Полная запись МК
- Счёт умерших: 5 жен
Умерш. - Аистова Марфа Васильева, жена
Муж умерш. - Аистов Василий
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- Индексация данных проведена Татьяной Неволиной и Ольгой Неволиной
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