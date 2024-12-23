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Аистова Марфа Васильева

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Аистова Марфа Васильева
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
07-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
01.1823
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
жена
Дата смерти
01.1823
Возраст (лет)
32
Причина смерти
горячкой
Священнослужители
Исповедывал: священник Иоанн Пономарев; Совершал погребение: священник Иоанн Пономарев
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-33, оп.4, д.97, лист: 232об
Полная запись МК
Счёт умерших: 5 жен
Умерш. - Аистова Марфа Васильева, жена
Муж умерш. - Аистов Василий
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной и Ольгой Неволиной

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