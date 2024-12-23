Брагин Василий Парфенов
Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
- ФИО
- Брагин Василий Парфенов
- Пол
- М
- Тип записи
- о браке
- Номер в справочнике
- 71-б
- Роль персоны
- Жених
- Дата события
- 08.11.1823
- Приход
- Свято-Троицкая ц.
- Губерния прихода
- Оренбургская
- Уезд прихода
- Троицкий
- Место прихода
- Саткинский
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. пункт приписки
- д. Большой Белокатай, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.
- Дата брака
- 08.11.1823
- Номер брака по счёту
- 2
- Священнослужители
- священник Агафонов Гавриил
- Архивный код
- ОГАЧО (Челябинск), ф.И-33, оп.4, д.97, лист: 232
- Полная запись МК
- Счёт браков: 71
Жених - Брагин Василий Парфенов, крестьянин (д. Большой Белокатай, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Лаврова Параскева Филипова, вдова крестьянина (д. Сажино, Красноуфимский у., Пермская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Устюгов Гаврило, крестьянин (д. Большой Белокатай, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №2 - Власов Василий, крестьянин (д. Большой Белокатай, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №3 - Шадрин Стефан, крестьянин (д. Большой Белокатай, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.)
Примечание: поезжане по жениху и невесте не разделены
- Примечание / Дополнительно
- поезжане по жениху и невесте не разделены
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Неволиной и Ольгой Неволиной
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.