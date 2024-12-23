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Домрачеев Стефан Исаков

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Домрачеев Стефан Исаков
Пол
М
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
68-б
Роль персоны
Жених
Дата события
30.10.1823
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Ногуши, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата брака
30.10.1823
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Агафонов Гавриил
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-33, оп.4, д.97, лист: 232
Полная запись МК
Счёт браков: 68
Жених - Домрачеев Стефан Исаков, крестьянин (д. Ногуши, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Брагина Параскева Леонтьева, дочь девица крестьянина (д. Ногуши, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Брагин Леонтий, крестьянин (д. Ногуши, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №1 - Домрачеев Тимофей, крестьянин (д. Ногуши, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №2 - Гордеев Филипп, крестьянин (д. Ногуши, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №3 - Щукин Иван, крестьянин (д. Ногуши, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.)
Примечание: поезжане по жениху и невесте не разделены
Примечание / Дополнительно
поезжане по жениху и невесте не разделены
Комментарий наборщика
в метрике: «Левонтий»
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной и Ольгой Неволиной

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