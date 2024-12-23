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Ужегова Лукерья Спиридонова

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Ужегова Лукерья Спиридонова
Пол
Ж
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
66-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
28.10.1823
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
дочь девица крестьянина
Нас. пункт приписки
д. Большой Белокатай, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата брака
28.10.1823
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Агафонов Гавриил
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-33, оп.4, д.97, лист: 231об
Полная запись МК
Счёт браков: 66
Жених - Дятлев Николай Савельев, крестьянин (д. Большой Белокатай, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Ужегова Лукерья Спиридонова, дочь девица крестьянина (д. Большой Белокатай, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Ужегов Спиридон, крестьянин (д. Большой Белокатай, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №1 - Ужегов Стефан, крестьянин (д. Большой Белокатай, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №2 - Дятлев Трофим, крестьянин (д. Большой Белокатай, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №3 - Зверев Мартын, крестьянин (д. Большой Белокатай, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.)
Примечание: поезжане по жениху и невесте не разделены
Примечание / Дополнительно
поезжане по жениху и невесте не разделены
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Индексация данных проведена Татьяной Неволиной и Ольгой Неволиной

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