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Мусихин Иаков

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Мусихин Иаков
Пол
М
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
61-б
Роль персоны
Жених
Дата события
31.1823
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Емаши, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата брака
31.1823
Номер брака по счёту
2
Священнослужители
священник Агафонов Гавриил
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-33, оп.4, д.97, лист: 231
Полная запись МК
Счёт браков: 61
Жених - Мусихин Иаков, крестьянин (д. Емаши, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Абрамова Пелагея Тихонова, вдова (д. Ногуши, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Холкин Прокопий, крестьянин (д. Емаши, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №2 - Никулин Василий, крестьянин (д. Емаши, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №3 - Никулин Григорий, крестьянин (д. Емаши, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.)
Примечание: поезжане по жениху и невесте не разделены
Примечание / Дополнительно
поезжане по жениху и невесте не разделены
Комментарий наборщика
по поезжанам нет уточнения, какой они деревни; месяц венчания не понятен
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной и Ольгой Неволиной

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