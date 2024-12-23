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Семенцова Мария Иванова

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Семенцова Мария Иванова
Пол
Ж
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
57-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
17.02.1823
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
дочь девица крестьянина
Нас. пункт приписки
д. Ярославка, Уфимский у., Оренбургская губ.
Дата брака
17.02.1823
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Агафонов Гавриил
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-33, оп.4, д.97, лист: 231
Полная запись МК
Счёт браков: 57
Жених - Жилцов Никифор Алексеев, крестьянин (д. Устьикинская, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Семенцова Мария Иванова, дочь девица крестьянина (д. Ярославка, Уфимский у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Семенцов Иван, крестьянин (д. Ярославка, Уфимский у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №1 - Нечаев Наум, крестьянин (д. Устьикинская, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №2 - Жилцов Тимофей, крестьянин (д. Устьикинская, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №3 - Крычков Стефан, крестьянин (д. Устьикинская, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.)
Примечание: поезжане по жениху и невесте не разделены
Примечание / Дополнительно
поезжане по жениху и невесте не разделены
Комментарий наборщика
по поезжанам нет уточнения, какой они деревни
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной и Ольгой Неволиной

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