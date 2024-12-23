Киселев Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКиселев Федор

Киселев Федор

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Киселев Федор
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
56-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
17.02.1823
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Емаши, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата брака
17.02.1823
Священнослужители
священник Агафонов Гавриил
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-33, оп.4, д.97, лист: 230об
Полная запись МК
Счёт браков: 56
Жених - Седых Родион Дементиев, крестьянин (д. Емаши, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Чудакова Федосья Дементьева, дочь девица крестьянина (д. Емаши, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Чудаков Дементий, крестьянин (д. Емаши, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №1 - Седых Гордей, крестьянин (д. Емаши, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №2 - Киселев Федор, крестьянин (д. Емаши, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №3 - Киселев Александр, крестьянин (д. Емаши, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.)
Примечание: поезжане по жениху и невесте не разделены
Примечание / Дополнительно
поезжане по жениху и невесте не разделены
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной и Ольгой Неволиной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.