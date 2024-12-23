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Потеряев Петр

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Потеряев Петр
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
54-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
13.02.1823
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Ногуши, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата брака
13.02.1823
Священнослужители
священник Агафонов Гавриил
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-33, оп.4, д.97, лист: 230об
Полная запись МК
Счёт браков: 54
Жених - Попов Яков Федоров, крестьянин (д. Ногуши, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Устюгова Домна Филипова, дочь девица крестьянина (д. Большой Белокатай, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Устюгов Филип Никитин, крестьянин (д. Большой Белокатай, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №1 - Попов Василий, крестьянин (д. Ногуши, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №2 - Никифор Стахиев, крестьянин (д. Ногуши, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №3 - Потеряев Петр, крестьянин (д. Ногуши, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.)
Примечание: поезжане по жениху и невесте не разделены
Примечание / Дополнительно
поезжане по жениху и невесте не разделены
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Индексация данных проведена Татьяной Неволиной и Ольгой Неволиной

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