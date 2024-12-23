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Ярушин Платон Кондратьев

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Ярушин Платон Кондратьев
Пол
М
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
53-б
Роль персоны
Жених
Дата события
13.02.1823
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Емаши, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата брака
13.02.1823
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Агафонов Гавриил
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-33, оп.4, д.97, лист: 230об
Полная запись МК
Счёт браков: 53
Жених - Ярушин Платон Кондратьев, крестьянин (д. Емаши, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Другова Ульяна Ефтифеева, дочь девица крестьянина (д. Емаши, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Другов Ефтифей, крестьянин (д. Емаши, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №1 - Кондратий Никитин, крестьянин (д. Емаши, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №2 - Семен Лавров, крестьянин (д. Емаши, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №3 - Паначев Федор, крестьянин (д. Емаши, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.)
Примечание: поезжане по жениху и невесте не разделены
Примечание / Дополнительно
поезжане по жениху и невесте не разделены
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Индексация данных проведена Татьяной Неволиной и Ольгой Неволиной

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