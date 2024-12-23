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Берсенев Яков

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Берсенев Яков
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
52-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
12.02.1823
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Ногуши, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата брака
12.02.1823
Священнослужители
священник Агафонов Гавриил
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-33, оп.4, д.97, лист: 230об
Полная запись МК
Счёт браков: 52
Жених - Самойлов Иоанн Прокопьев, крестьянин (д. Ногуши, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Ужегова Минодора Егорова, дочь девица крестьянина (д. Емаши, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Ужегов Егор, крестьянин (д. Емаши, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №1 - Самойлов Никита, крестьянин (д. Ногуши, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №2 - Берсенев Яков, крестьянин (д. Ногуши, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №3 - Возжаев Кирило, крестьянин (д. Ногуши, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.)
Примечание: поезжане по жениху и невесте не разделены
Примечание / Дополнительно
поезжане по жениху и невесте не разделены
Комментарий наборщика
по поезжанам нет уточнения, какой они деревни
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной и Ольгой Неволиной

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