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Швалев Ефим

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Швалев Ефим
Пол
М
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
51-б
Роль персоны
Отец невесты
Дата события
01.02.1823
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Емаши, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата брака
01.02.1823
Священнослужители
священник Агафонов Гавриил
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-33, оп.4, д.97, лист: 230
Полная запись МК
Счёт браков: 51
Жених - Крохалев Илья Петров, крестьянин (д. Большой Белокатай, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Швалева Агапия Ефимова, дочь девица крестьянина (д. Емаши, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Швалев Ефим, крестьянин (д. Емаши, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №1 - Крохалев Авдей, крестьянин (д. Большой Белокатай, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №2 - Ковин Григорий, крестьянин (д. Большой Белокатай, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №3 - Швалев Сидор, крестьянин (д. Большой Белокатай, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.)
Примечание: поезжане по жениху и невесте не разделены
Примечание / Дополнительно
поезжане по жениху и невесте не разделены
Комментарий наборщика
по Белокатаю нет уточнения, Малый или Большой; по поезжанам нет уточнения, какой они деревни
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной и Ольгой Неволиной

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