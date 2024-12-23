Швецов Василий Емельянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШвецов Василий Емельянов

Швецов Василий Емельянов

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Швецов Василий Емельянов
Пол
М
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
49-б
Роль персоны
Жених
Дата события
30.01.1823
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Устьикинская, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата брака
30.01.1823
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Агафонов Гавриил
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-33, оп.4, д.97, лист: 230
Полная запись МК
Счёт браков: 49
Жених - Швецов Василий Емельянов, крестьянин (д. Устьикинская, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Ладыгина Матрена Григорьева, дочь девица крестьянина (д. Устьикинская, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Ладыгин Григорий, крестьянин (д. Устьикинская, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №1 - Швецов Петр, крестьянин (д. Устьикинская, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №2 - Нечаев Наум, крестьянин (д. Устьикинская, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №3 - Жилцов Алексей, крестьянин (д. Устьикинская, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.)
Примечание: поезжане по жениху и невесте не разделены
Примечание / Дополнительно
поезжане по жениху и невесте не разделены
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной и Ольгой Неволиной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.