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Вожжаева Анна Минеева

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Вожжаева Анна Минеева
Пол
Ж
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
48-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
30.01.1823
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
вдова
Нас. пункт приписки
д. Стадухино, Красноуфимский у., Пермская губ.
Дата брака
30.01.1823
Номер брака по счёту
2
Священнослужители
священник Агафонов Гавриил
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-33, оп.4, д.97, лист: 230
Полная запись МК
Счёт браков: 48
Жених - Пьячев Герасим Иванов, крестьянин (д. Ногуши, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Вожжаева Анна Минеева, вдова (д. Стадухино, Красноуфимский у., Пермская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Корлыханов устин, крестьянин (д. Ногуши, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №2 - Пьячев Андрей, крестьянин (д. Ногуши, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №3 - Пьячев Петр, крестьянин (д. Ногуши, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.)
Примечание: поезжане по жениху и невесте не разделены
Примечание / Дополнительно
поезжане по жениху и невесте не разделены
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Индексация данных проведена Татьяной Неволиной и Ольгой Неволиной

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