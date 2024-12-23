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Уштуруков Алексей

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Уштуруков Алексей
Пол
М
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
46-б
Роль персоны
Отец невесты
Дата события
29.06.1823
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
умерший
Нас. пункт приписки
д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата брака
29.06.1823
Священнослужители
священник Иоанн Пономарев
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-33, оп.4, д.97, лист: 229об
Полная запись МК
Счёт браков: 46
Жених - Никифор Евдокимов, крестьянин (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Уштурукова Наталия Алексеева, дочь девица умершего (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Уштуруков Алексей, умерший (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №1 - Подосенов Иван, крестьянин (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №2 - Митусов Роман, крестьянин (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №3 - Зуев Федор, крестьянин (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель невесты №1 - Чесноков Алексей, крестьянин (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Примечание: поезжане по жениху и невесте не разделены
Примечание / Дополнительно
поезжане по жениху и невесте не разделены
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Индексация данных проведена Татьяной Неволиной и Ольгой Неволиной

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