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Иван Никитин

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Иван Никитин
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
45-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
23.06.1823
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата брака
23.06.1823
Священнослужители
священник Иоанн Пономарев
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-33, оп.4, д.97, лист: 229об
Полная запись МК
Счёт браков: 45
Жених - Окараков Иван, крестьянин (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Домрачиева Анастасия Платонова, дочь девица крестьянина (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Домрачиев Платон, крестьянин (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №1 - Пашков Данило, крестьянин (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №2 - Иван Никитин, крестьянин (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №3 - Окараков Ефим, крестьянин (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель невесты №1 - Домрачеев Семион, крестьянин (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Примечание: поезжане по жениху и невесте не разделены
Примечание / Дополнительно
поезжане по жениху и невесте не разделены
Комментарий наборщика
в метрике: «Ефимв»
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Индексация данных проведена Татьяной Неволиной и Ольгой Неволиной

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