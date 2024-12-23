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Арефин Григорей

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Арефин Григорей
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
43-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
21.02.1823
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
мастеровой
Нас. пункт приписки
завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата брака
21.02.1823
Священнослужители
священник Иоанн Пономарев
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-33, оп.4, д.97, лист: 229об
Полная запись МК
Счёт браков: 43
Жених - Арефин Иван, мастеровой (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Ребинина Палагия Алексеева, дочь девица умершего (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Ребинин Алексей, умерший (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №1 - Арефин Григорей, мастеровой (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №2 - Ребинин Григорей, мастеровой (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №3 - Арефин Никита, мастеровой (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Примечание: поезжане по жениху и невесте не разделены
Примечание / Дополнительно
поезжане по жениху и невесте не разделены
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной и Ольгой Неволиной

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