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Мария Павлова

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Мария Павлова
Пол
Ж
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
41-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
21.02.1823
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
дочь девица крестьянина
Нас. пункт приписки
д. Месягутово, Уфимский у., Оренбургская губ.
Дата брака
21.02.1823
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Иоанн Пономарев
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-33, оп.4, д.97, лист: 229
Полная запись МК
Счёт браков: 41
Жених - Дьяков Фотей, крестьянин (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Мария Павлова, дочь девица крестьянина (д. Месягутово, Уфимский у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Павел Гордеев, крестьянин (д. Месягутово, Уфимский у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №1 - Седунов Петр, крестьянин (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №2 - Ребухин Степан, крестьянин (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Примечание: поезжане по жениху и невесте не разделены
Примечание / Дополнительно
поезжане по жениху и невесте не разделены
Комментарий наборщика
«поезжане той же деревни»: скорее, Айлино, чем Месягутово
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной и Ольгой Неволиной

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