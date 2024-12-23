Алпатова Федосья Григорьева
Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
- ФИО
- Алпатова Федосья Григорьева
- Пол
- Ж
- Тип записи
- о браке
- Номер в справочнике
- 32-б
- Роль персоны
- Невеста
- Дата события
- 11.02.1823
- Приход
- Свято-Троицкая ц.
- Губерния прихода
- Оренбургская
- Уезд прихода
- Троицкий
- Место прихода
- Саткинский
- Статус персоны
- дочь девица мастерового
- Нас. пункт приписки
- завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.
- Дата брака
- 11.02.1823
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
- священник Иоанн Пономарев
- Архивный код
- ОГАЧО (Челябинск), ф.И-33, оп.4, д.97, лист: 228
- Полная запись МК
- Счёт браков: 32
Жених - Зуев Филип, мастеровой (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Алпатова Федосья Григорьева, дочь девица мастерового (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Алпатов Григорий, мастеровой (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №1 - Тиунов Тимофей, мастеровой (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №2 - Николай Варламов, мастеровой (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №3 - Полушкин Иван, мастеровой (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель невесты №1 - Соколов Яков, мастеровой (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Примечание: поезжане по жениху и невесте не разделены
- Примечание / Дополнительно
- поезжане по жениху и невесте не разделены
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- Индексация данных проведена Татьяной Неволиной и Ольгой Неволиной
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