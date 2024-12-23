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Маршаков Василий

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Маршаков Василий
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
30-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
11.02.1823
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
унтер шихтмейстер
Нас. пункт приписки
завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата брака
11.02.1823
Священнослужители
священник Иоанн Пономарев
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-33, оп.4, д.97, лист: 228
Полная запись МК
Счёт браков: 30
Жених - Шляпин Иван, мастеровой (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Маршакова Ефросинья Малафеева, дочь девица служителя (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Маршаков Малафей, служитель (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №1 - Гулин Василий, служитель (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №2 - Маршаков Василий, унтер шихтмейстер (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №3 - Лузин Тимофей, мастеровой (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Примечание: поезжане по жениху и невесте не разделены
Примечание / Дополнительно
поезжане по жениху и невесте не разделены
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной и Ольгой Неволиной

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