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Истомин Тимофей

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Истомин Тимофей
Пол
М
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
29-б
Роль персоны
Отец невесты
Дата события
09.02.1823
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Старые Арти, Красноуфимский у., Пермская губ.
Дата брака
09.02.1823
Священнослужители
священник Иоанн Пономарев
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-33, оп.4, д.97, лист: 227об
Полная запись МК
Счёт браков: 29
Жених - Павлецов Иван, крестьянин (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Истомина Соломия Тимофеева, дочь девица крестьянина (д. Старые Арти, Красноуфимский у., Пермская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Истомин Тимофей, крестьянин (д. Старые Арти, Красноуфимский у., Пермская губ.)
Свидетель жениха №1 - Павел Назаров, крестьянин (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №2 - Рогозников Василий, крестьянин (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №3 - Митусов Кирило, крестьянин (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель невесты №1 - Дмитрий Никифоров, крестьянин (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Примечание: поезжане по жениху и невесте не разделены
Примечание / Дополнительно
поезжане по жениху и невесте не разделены
Комментарий наборщика
Дословно указано, что невеста "Уфимской округи Старых Артей", однако, это, очевидно, ошибка писца
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Индексация данных проведена Татьяной Неволиной и Ольгой Неволиной

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