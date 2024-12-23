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Геранин Лаврентий

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Геранин Лаврентий
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
25-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
04.02.1823
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
мастеровой
Нас. пункт приписки
завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата брака
04.02.1823
Священнослужители
священник Иоанн Пономарев
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-33, оп.4, д.97, лист: 227
Полная запись МК
Счёт браков: 25
Жених - Горохов Степан, мастеровой (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Кобелькова Пелагея Яковлева, дочь девица умершего мастерового (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Кобельков Яков, умерший мастеровой (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №1 - Горохов Юда, мастеровой (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №2 - Геранин Лаврентий, мастеровой (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №3 - Геранин Прокофий, мастеровой (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Примечание: поезжане по жениху и невесте не разделены
Примечание / Дополнительно
поезжане по жениху и невесте не разделены
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной и Ольгой Неволиной

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