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Кашин Пимин

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Кашин Пимин
Пол
М
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
22-б
Роль персоны
Отец невесты
Дата события
04.02.1823
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
государственный крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата брака
04.02.1823
Священнослужители
священник Иоанн Пономарев
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-33, оп.4, д.97, лист: 227
Полная запись МК
Счёт браков: 22
Жених - Пучков Никита, мастеровой (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Кашина Марфа Пиминова, дочь девица государственного крестьянина (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Кашин Пимин, государственный крестьянин (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №1 - Пучков Парфен, мастеровой (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №2 - Пономарев Данило, мастеровой (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №3 - Пучков Козма, мастеровой (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Примечание: поезжане по жениху и невесте не разделены
Примечание / Дополнительно
поезжане по жениху и невесте не разделены
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной и Ольгой Неволиной

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