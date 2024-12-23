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Анферов Ефим

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Анферов Ефим
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
21-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
04.02.1823
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
унтер шихтмейстер
Нас. пункт приписки
завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата брака
04.02.1823
Священнослужители
священник Иоанн Пономарев
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-33, оп.4, д.97, лист: 226об
Полная запись МК
Счёт браков: 21
Жених - Смирнов Корнило, мастеровой (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Анферова Параскева Ананьева, дочь мастерового, вдова (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Отец невесты - Анферов Ананий, мастеровой (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №1 - Шадрин Михаил, мастеровой (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №2 - Анферов Ефим, унтер шихтмейстер (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №3 - Орлов Андрей, унтер шихтмейстер (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Примечание: поезжане по жениху и невесте не разделены
Примечание / Дополнительно
поезжане по жениху и невесте не разделены
Комментарий наборщика
фамилия Анферова, по видимому, девичья
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной и Ольгой Неволиной

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