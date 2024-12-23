Пономарев Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПономарев Алексей

Пономарев Алексей

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Пономарев Алексей
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
14-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
28.01.1823
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
мастеровой
Нас. пункт приписки
завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата брака
28.01.1823
Священнослужители
священник Иоанн Пономарев
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-33, оп.4, д.97, лист: 226
Полная запись МК
Счёт браков: 14
Жених - Лобанов Яков, мастеровой (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Кашина Наталия Пиминова, дочь девица государственного крестьянина (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Кашин Пимин, государственный крестьянин (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №1 - Кабанов Михаил, унтер шихтмейстер (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №2 - Кашин Нефед, мастеровой (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №3 - Пономарев Алексей, мастеровой (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Примечание: поезжане по жениху и невесте не разделены
Примечание / Дополнительно
поезжане по жениху и невесте не разделены
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной и Ольгой Неволиной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.