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Попов Леонтий

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Попов Леонтий
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
09-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
21.01.1823
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
служитель
Нас. пункт приписки
завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата брака
21.01.1823
Священнослужители
священник Иоанн Пономарев
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-33, оп.4, д.97, лист: 225/225об
Полная запись МК
Счёт браков: 9
Жених - Соловьев Григорий Михайлов, мастеровой (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Крохина Агафья Иванова, дочь девица мастерового (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Отец невесты - Крохин Иван, мастеровой (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №1 - Соловьев Михаил, мастеровой (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №2 - Ларион Фролов, служитель (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №3 - Анферов Ефим, служитель (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель невесты №1 - Попов Леонтий, служитель (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Примечание: поезжане по жениху и невесте не разделены
Примечание / Дополнительно
поезжане по жениху и невесте не разделены
Комментарий наборщика
м.б., браки у жениха и невесты переставлены
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной и Ольгой Неволиной

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