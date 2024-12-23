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Попов Иван

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Попов Иван
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
06-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
21.01.1823
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
унтер шихтмейстер
Нас. пункт приписки
завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата брака
21.01.1823
Священнослужители
священник Иоанн Пономарев
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-33, оп.4, д.97, лист: 225
Полная запись МК
Счёт браков: 6
Жених - Чалпанов Димитрий, мастеровой (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Мышлянова Дарья Иванова, дочь девица мастерового (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Мышлянов Иван, мастеровой (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №1 - Попов Иван, унтер шихтмейстер (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №2 - Пучьков Иван, мастеровой (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №3 - Шмаков Иван, мастеровой (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель невесты №1 - Шмаков Петр, мастеровой (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Примечание: поезжане по жениху и невесте не разделены
Примечание / Дополнительно
поезжане по жениху и невесте не разделены
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Индексация данных проведена Татьяной Неволиной и Ольгой Неволиной

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