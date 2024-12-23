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Фетисов Семион

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Фетисов Семион
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
04-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
21.01.1823
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
горный служитель
Нас. пункт приписки
завод Златоустовский, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата брака
21.01.1823
Священнослужители
священник Иоанн Пономарев
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-33, оп.4, д.97, лист: 224об
Полная запись МК
Счёт браков: 4
Жених - Малаземов Гурий, унтер шихтмейстер (завод Златоустовский, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Марфа Вавилова, дочь девица служителя (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Вавило Логинов, служитель (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №1 - Малаземов Софрон, горный служитель (завод Златоустовский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №2 - Фетисов Семион, горный служитель (завод Златоустовский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель невесты №1 - Баранов Влас, горный служитель (завод Златоустовский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Примечание: поезжане по жениху и невесте не разделены
Примечание / Дополнительно
поезжане по жениху и невесте не разделены
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Индексация данных проведена Татьяной Неволиной и Ольгой Неволиной

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