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Вилесов Никифор

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Вилесов Никифор
Пол
М
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
03-б
Роль персоны
Отец невесты
Дата события
20.01.1823
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
мастеровой
Нас. пункт приписки
завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата брака
20.01.1823
Священнослужители
священник Иоанн Пономарев
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-33, оп.4, д.97, лист: 224об
Полная запись МК
Счёт браков: 3
Жених - Аистов Яков, мастеровой (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Вилесова Анна Никифорова, дочь девица мастерового (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Вилесов Никифор, мастеровой (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №1 - Тяпкин Петр, мастеровой (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №2 - Снигирев Козма, унтер шихтмейстер (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель невесты №1 - Копылов Ефим, унтер шихтмейстер (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Примечание: поезжане по жениху и невесте не разделены
Примечание / Дополнительно
поезжане по жениху и невесте не разделены
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной и Ольгой Неволиной

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