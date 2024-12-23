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Шардакова Евдокия Ефимова

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Шардакова Евдокия Ефимова
Пол
Ж
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
02-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
20.01.1823
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
дочь девица умершего
Нас. пункт приписки
завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата брака
20.01.1823
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Иоанн Пономарев
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-33, оп.4, д.97, лист: 224об
Полная запись МК
Счёт браков: 2
Жених - Друшков Тимофей, мастеровой (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Шардакова Евдокия Ефимова, дочь девица умершего (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Шардаков Ефим, умерший (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №1 - Пономарев Стефан, мастеровой (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №2 - Пономарев Феодот, мастеровой (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель невесты №1 - Друшков Андреян, мастеровой (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель невесты №2 - Пономарев Алексей, мастеровой (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Примечание: поезжане по жениху и невесте не разделены
Примечание / Дополнительно
поезжане по жениху и невесте не разделены
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Индексация данных проведена Татьяной Неволиной и Ольгой Неволиной

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