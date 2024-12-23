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Кирилл Васильев

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Кирилл Васильев
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
01-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
12.01.1823
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата брака
12.01.1823
Священнослужители
священник Иоанн Пономарев
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-33, оп.4, д.97, лист: 224об
Полная запись МК
Счёт браков: 1
Жених - Шерстобитов Феодор, крестьянин (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Марфа Екимова, дочь девица крестьянина (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Еким Феодоров, крестьянин (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №1 - Бисеров Абрам, крестьянин (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №2 - Роман Феодоров, крестьянин (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель невесты №1 - Пашков Елизар, крестьянин (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель невесты №2 - Кирилл Васильев, крестьянин (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Примечание: поезжане по жениху и невесте не разделены
Примечание / Дополнительно
поезжане по жениху и невесте не разделены
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Индексация данных проведена Татьяной Неволиной и Ольгой Неволиной

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