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Шерстобитов Феодор

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Шерстобитов Феодор
Пол
М
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
01-б
Роль персоны
Жених
Дата события
12.01.1823
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата брака
12.01.1823
Номер брака по счёту
2
Священнослужители
священник Иоанн Пономарев
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-33, оп.4, д.97, лист: 224об
Полная запись МК
Счёт браков: 1
Жених - Шерстобитов Феодор, крестьянин (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Марфа Екимова, дочь девица крестьянина (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Еким Феодоров, крестьянин (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №1 - Бисеров Абрам, крестьянин (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №2 - Роман Феодоров, крестьянин (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель невесты №1 - Пашков Елизар, крестьянин (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель невесты №2 - Кирилл Васильев, крестьянин (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Примечание: поезжане по жениху и невесте не разделены
Примечание / Дополнительно
поезжане по жениху и невесте не разделены
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Индексация данных проведена Татьяной Неволиной и Ольгой Неволиной

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