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Катунин Стефан

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Катунин Стефан
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
459-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
20.11.1823
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
г. Зарайск, Зарайский у., Рязанская губ.
Дата крещения
22.11.1823
Священнослужители
священник Агафонов Гавриил
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-33, оп.4, д.97, лист: 224
Полная запись МК
Счёт родившихся: 459 муж
Урожд. - Другов Григорий Ефтифеев
Отец - Другов Ефтифей (д. Емаши, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Катунин Стефан (г. Зарайск, Зарайский у., Рязанская губ.)
Комментарий наборщика
в метрике: "Зарайского уезда помещичий человек", точное место приписки не указано
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной и Ольгой Неволиной

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