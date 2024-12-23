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Черепанов Ермил

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Черепанов Ермил
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
458-р
Роль персоны
Отец
Дата события
18.11.1823
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Дата крещения
21.11.1823
Священнослужители
священник Агафонов Гавриил
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-33, оп.4, д.97, лист: 223об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 458 жен
Урожд. - Черепанова Екатерина Ермилова
Отец - Черепанов Ермил
Воспр. - Анна Анисимова (д. Ногуши, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №1, Анисим Власов (д. Ногуши, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной и Ольгой Неволиной

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