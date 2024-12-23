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Ушакова Параскева Карпова

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Ушакова Параскева Карпова
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
431-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
19.10.1823
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
д. Ногуши, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
21.10.1823
Священнослужители
священник Агафонов Гавриил
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-33, оп.4, д.97, лист: 223
Полная запись МК
Счёт родившихся: 431 жен
Урожд. - Ушакова Параскева Карпова
Отец - Ушаков Карп (д. Ногуши, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Ушакова Евдокия Карпова (д. Ногуши, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №1, Ушаков Карп (д. Ногуши, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной и Ольгой Неволиной

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